Vietnam | condannati a morte due contadini ribelli

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 14 settembre 2020) Indue: avevano protestato dopo l’esproprio di alcuni terreni per realizzare un aeroporto Due dei 29accusati per l’uccisione di tre poliziotti nel villaggio di Dong Tam, in, sono stati. Per le altre persone sotto processo per le violenze di quel giorno le pene… L'articolo Corriere Nazionale.