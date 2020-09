US Open: Thiem batte Zverev e i crampi e vince il suo primo Slam (Di lunedì 14 settembre 2020) 2 Dominic Thiem b. 5 Alexander Zverev 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(6) Si conclude con Dominic Thiem disteso sul cemento del deserto Arthur Ashe di New York l’edizione 2020 degli US Open, un’edizione particolare per tutte le vicissitudini del caso, che hanno appunto portato alla rinuncia del pubblico sugli spalti. Nonostante queste dolorose privazioni, l’uomo copertina è Thiem, che al quarto tentativo (due finali perse con Nadal e una con Djokovic) riesce a scrollarsi di dosso il fardello di vincere il suo primo titolo Slam. L’austriaco è risorto dalle ceneri dopo essere stato sotto di due set ed un break contro il tedesco Alexander Zverev, anche lui voglioso di fregiarsi per la prima volta del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 settembre 2020) 2 Dominicb. 5 Alexander2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(6) Si conclude con Dominicdisteso sul cemento del deserto Arthur Ashe di New York l’edizione 2020 degli US, un’edizione particolare per tutte le vicissitudini del caso, che hanno appunto portato alla rinuncia del pubblico sugli spalti. Nonostante queste dolorose privazioni, l’uomo copertina è, che al quarto tentativo (due finali perse con Nadal e una con Djokovic) riesce a scrollarsi di dosso il fardello dire il suotitolo. L’austriaco è risorto dalle ceneri dopo essere stato sotto di due set ed un break contro il tedesco Alexander, anche lui voglioso di fregiarsi per la prima volta del ...

