Tirreno-Adriatico 2020, ordine di arrivo e classifica ottava tappa: vince Filippo Ganna (Di lunedì 14 settembre 2020) L’ordine di arrivo e la classifica della ottava tappa della Tirreno-Adriatico 2020, nei 10 km con partenza e arrivo nella città di San Benedetto del Tronto. Il più veloce nella cronometro individuale è stato l’italiano Filippo Ganna, che ha regalato una bella soddisfazione ai colori azzurri in un momento non particolarmente felice. L’italiano precede Dennid e Campenaerts. Ottavo posto per Simon Yates, che chiude dietro a Thomas ma conquista comunque la cinquantesima edizione della Tirreno-Adriatico. Di seguito l’ordine d’arrivo dell’ottava ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) L’die ladelladella, nei 10 km con partenza enella città di San Benedetto del Tronto. Il più veloce nella cronometro individuale è stato l’italiano, che ha regalato una bella soddisfazione ai colori azzurri in un momento non particolarmente felice. L’italiano precede Dennid e Campenaerts. Ottavo posto per Simon Yates, che chiude dietro a Thomas ma conquista comunque la cinquantesima edizione della. Di seguito l’d’dell’...

ilgiornaledv : Buongiorno dalla tappa 8 della Tirreno-Adriatico... - StefanoMarzetti : @FrancescoConfal Non ne aveva per la Tirreno-Adriatico, figuriamoci per il Tour - massimiliacoach : Loreto, Tappa Tirreno-Adriatico 2020 - andrefragasso : Tirreno-Adriatico 2020, Ganna rompe il digiuno azzurro. Simon Yates vince la generale #tirrenoadriatico - Cicloweb_it : Un colpo in Ganna. Tirreno-Adriatico, il campione italiano domina la cronometro di San Benedetto del Tronto. La gen… -