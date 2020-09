Scuola e smart working, se il figlio è in quarantena il lavoro agile per i genitori è un diritto (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembreQuando poco meno di un mese fa, subito dopo la pubblicazione del decreto legge n. 83/2020, affermavamo che sullo smart working non era ancora detta l’ultima, si era certi delle parole utilizzate. Infatti, il Governo, con il decreto legge n. 111 del 2020, pubblicato lo scorso 8 settembre, è nuovamente intervenuto in tema di lavoro agile. L’articolo 5 del nuovo decreto, in particolare, interviene nuovamente sul diritto allo svolgimento della prestazione in smart working da parte dei lavoratori che abbiano figli minori di anni 14, ma questa volta chi fa le leggi ha focalizzato la propria attenzione sulla temutissima ipotesi in cui il figlio minore sia obbligato alla ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembreQuando poco meno di un mese fa, subito dopo la pubblicazione del decreto legge n. 83/2020, affermavamo che sullonon era ancora detta l’ultima, si era certi delle parole utilizzate. Infatti, il Governo, con il decreto legge n. 111 del 2020, pubblicato lo scorso 8 settembre, è nuovamente intervenuto in tema di. L’articolo 5 del nuovo decreto, in particolare, interviene nuovamente sulallo svolgimento della prestazione inda parte dei lavoratori che abbiano figli minori di anni 14, ma questa volta chi fa le leggi ha focalizzato la propria attenzione sulla temutissima ipotesi in cui ilminore sia obbligato alla ...

Zelgadis265 : RT @capuanogio: [OFF TOPIC] Che tenerezza i 40-50enni chic che dopo essersi ammazzati di party e aperitivi, magari appena finito il turno i… - Divino_2 : RT @capuanogio: [OFF TOPIC] Che tenerezza i 40-50enni chic che dopo essersi ammazzati di party e aperitivi, magari appena finito il turno i… - AAlciato : RT @capuanogio: [OFF TOPIC] Che tenerezza i 40-50enni chic che dopo essersi ammazzati di party e aperitivi, magari appena finito il turno i… - Agenparl : SCUOLA: GELMINI, PROPOSTA FI PER POTENZIARE ITS, DIVENTINO SMART ACADEMY - - Francescovic17 : RT @capuanogio: [OFF TOPIC] Che tenerezza i 40-50enni chic che dopo essersi ammazzati di party e aperitivi, magari appena finito il turno i… -