Rimpasto, Renzi e Di Maio stroncano l'ipotesi: «Non se ne parla». Zingaretti resta solo

Il Pd ne parla ormai come una necessità. Ma è forte il sospetto che la richiesta di Rimpasto nel governo serva soprattutto ad uso interno. Una sorta di zuccherino da far ingoiare ad una base disorientata dai cedimenti di Zingaretti al M5S e disorientata dal "sì" ufficiale al referendum. La paternità dell'idea è tutta del genovese Andrea Orlando. È stato lui a parlare per primo della necessità di un "tagliando" all'esecutivo subito dopo le regionali. Ma l'idea è troppo retrò per non incrociare, soprattutto nell'ultima settimana elettorale, una raffica di rifiuti. Il leader di Iv: «Nessun Rimpasto dopo le Regionali» Il Rimpasto è un rito della Prima ...

