Ragazza morta a Caivano, il fratello al gip: «Non l'ho uccisa, volevo che tornasse a casa»

Ha detto di essere innocente, di averli inseguiti, in sella alla sua moto, ma di non essere stato lui a speronarli provocando la caduta dello scooter, su cui viaggiavano la sorella e il compagno...

repubblica : Ragazza morta, lo sfogo della mamma del compagno della vittima: 'I figli si accettano, non si uccidono' [aggiorname… - Corriere : L'intervista a Ciro Migliore, il compagno della ragazza morta a Caivano - repubblica : Ragazza morta a Caivano, Arcigay: 'Minacce di morte dalla famiglia' [aggiornamento delle 12:49] - RaiNews : Interrogatorio a Poggioreale e in attesa della decisione sulla convalida del fermo - _yoongimysky_ : RT @smxworld: Un ragazzo ucciso di botte, due ragazzine stuprate e una ragazza morta in un incidente causato dal fratello che voleva punirn… -