Pau Gasol e l'omaggio a Kobe Bryant (Di lunedì 14 settembre 2020) Il miglior amico dell'ex stella NBA ha chiamato la figlia Elisabet Gianna Pau Gasol, ex giocatore dell'NBA, è stato uno dei migliori amici oltre che compagno di squadra di Kobe Bryant. L'ex stella dei Lakers è tragicamente scomparso in un incidente, insieme alla figlia Gianna e ad altre sette persone, lo scorso 26 gennaio: da allora Gasol ha cercato di manifestare il proprio affetto alla moglie Vanessa e alle sue figlie. Gasol nelle ultime ore è diventato padre e ha deciso di chiamare la sua primogenita, Elisabet Gianna, un chiaro omaggio a Gianna Maria la figlia di Bryant morta a soli 13 anni e che era una promettente stella del basket. View this post on Instagram Nuestra pequeña ya está con ...

