Padova | nonno fa retromarcia e uccide la nipotina di un anno

(Di lunedì 14 settembre 2020)falaTragedia al Ponso, in provincia di. Uncon un’improvvisa manovra dicon la propria auto ha investito e ucciso la nipote di poco più di un. L’uomo non si sarebbe accorto che dietro alla macchina c’era la bambina. La madre della piccola, una giovane marocchina, è stata colta da un malore ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale euganeo. Dove è stata dimessa dopo qualche ora. Ilche ha investito lacon la manovra diè il suocero della donna. 55 anni, originario anch’egli del Marocco, stando ai primi ...

HuffPostItalia : A Padova nonno fa retromarcia e uccide nipotina - giovanna_esse : Senti #stacess - Dio ha previsto tutto...e i suoi disegni sono imperscrutabili...per realizzare i quali era necessa… - infoitinterno : Padova, bambina di un anno e mezzo investita dal nonno - TerrinoniL : A Padova nonno fa retromarcia e uccide nipotina - infoitinterno : A Padova nonno fa retromarcia e uccide nipotina -

Ultime Notizie dalla rete : Padova nonno

PONSO (PADOVA) È scappata in un attimo al controllo della madre ed è finita sotto l'auto in retromarcia del nonno. Così è morta ieri mattina a Ponso, nella Bassa Padovana, Safiyya Bouchakour di soli 1 ...Un tragedia ha funestato la mattinata di domenica 13 settembre nella Bassa Padovana: una bambina di un anno e mezzo è morta a Ponso dopo essere stata investita in auto dal nonno, che facendo retromarc ...