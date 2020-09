Melzo | lite in famiglia nella notte | donna accoltellata

(Di lunedì 14 settembre 2020), Milano,, 14 settembre 2020 -in, in un appartamento di via Giuseppe Verdi a, poco dopo la mezza. Unadi 55 anni ha riportato una "vasta ferita da taglio alla ...

Ha prima aggredito la compagna con un coltello da cucina e poi si è dato alla fuga. I carabinieri sono ora sulle tracce del 41enne italiano che attorno a mezzanotte di lunedì 14 settembre in via Giuse ...Una donna è rimasta ferita dopo che al culmine di una lite il suo compagno ha preso un coltello da cucina e l'ha colpita alla coscia. È successo in un abitazione di via Giuseppe Verdi a Melzo intorno ...