Infortuni Juventus: De Ligt e Dybala, ecco quando torneranno in campo (Di lunedì 14 settembre 2020) Infortuni Juventus- Mancano 6 giorni al calcio d’inizio della nuova stagione della Juventus. Mister Pirlo si prepara all’esordio in campionato contro la Sampdoria. Quale modulo, quali interpreti? Tanti punti interrogativi in vista della 1^ giornata di Serie A. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno di De Ligt e molto probabilmente anche di Dybala. Infortuni Juventus, Dybala potrebbe saltare la Sampdoria? De Ligt, come noto, dopo l’operazione alla spalla potrebbe tornare in campo a fine ottobre o inizio settembre. Nessuna corsa contro il tempo per il centrale olandese. Leggi anche:Suarez Juventus, ora si complica tutto: la rivelazione spiazza tutti Piccolo punto interrogativo ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 14 settembre 2020)- Mancano 6 giorni al calcio d’inizio della nuova stagione della. Mister Pirlo si prepara all’esordio in campionato contro la Sampdoria. Quale modulo, quali interpreti? Tanti punti interrogativi in vista della 1^ giornata di Serie A. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Dee molto probabilmente anche dipotrebbe saltare la Sampdoria? De, come noto, dopo l’operazione alla spalla potrebbe tornare ina fine ottobre o inizio settembre. Nessuna corsa contro il tempo per il centrale olandese. Leggi anche:Suarez, ora si complica tutto: la rivelazione spiazza tutti Piccolo punto interrogativo ...

Guidobaldo29 : RT @SergioSarres: Tra sfortune ed infortuni Chi merita una seconda chance in @Juventus? Io voto assolutamente @marko_pjaca20 - SergioSarres : @Fede_Spera86 @juventus @marko_pjaca20 ?? possiamo solo sperare che quest’anno in generale non ci sia mattanza d’inf… - Sicilianodoc7 : RT @SergioSarres: Tra sfortune ed infortuni Chi merita una seconda chance in @Juventus? Io voto assolutamente @marko_pjaca20 - SergioSarres : Tra sfortune ed infortuni Chi merita una seconda chance in @Juventus? Io voto assolutamente @marko_pjaca20 - RobertoBoffi : La #Juventus non prende goal neanche alla 1a amichevole. Da lì l’#Inter deve ripartire, se vuole essere una seria c… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortuni Juventus Infortuni Juventus: De Ligt e Dybala, ecco quando torneranno in campo Juve Dipendenza Giannini: «Il calcio al sud deve ripartire dai giovani»

UNA vita in giallorosso. Prima bandiera e capitano di una Roma altalenante e poco ambiziosa, nell’era di passaggio da quella di Falcao e Bruno Conti a quella di Totti e Batistuta. Poi la ribalta, a fi ...

Calciomercato Juventus, qual è l’attaccante chiesto da Pirlo che arriverà in bianconero

Si parla tanto dell'esame d'italiano che Luis Suarez dovrebbe svolgere nei prossimi giorni, esame che sarà fondamentale per fargli avere il passaporto italiano – i bianconeri di extracomunitari non ne ...

UNA vita in giallorosso. Prima bandiera e capitano di una Roma altalenante e poco ambiziosa, nell’era di passaggio da quella di Falcao e Bruno Conti a quella di Totti e Batistuta. Poi la ribalta, a fi ...Si parla tanto dell'esame d'italiano che Luis Suarez dovrebbe svolgere nei prossimi giorni, esame che sarà fondamentale per fargli avere il passaporto italiano – i bianconeri di extracomunitari non ne ...