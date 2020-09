“È successo in carcere ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi”. Omicidio Willy, cosa hanno fatto gli altri detenuti (Di lunedì 14 settembre 2020) I fratelli Gabriele e Marco Bianchi, così come Mario Pincarelli, in carcere con l’accusa di Omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte, hanno chiesto di prolungare l’isolamento a cui sono sottoposti attualmente per via delle norme anti-covid. I tre devono rimanere per 14 giorni in celle diverse nel carcere di Rebibbia. Ma, scrive il Messaggero, l’isolamento potrebbe continuare dopo che i legali hanno chiesto al giudice e ai vertici del Dap, la Penitenziaria, di tenere conto delle circostanze dell’arresto e dei rischi connessi, per tutelare l’incolumità dei loro assistiti “che hanno diritto a una giusta detenzione”. Ora i due si trovano in isolamento ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) IBianchi, così come Mario Pincarelli, incon l’accusa divolontario per la morte diMonteiro Duarte,chiesto di prolungare l’isolamento a cui sono sottoposti attualmente per via delle norme anti-covid. I tre devono rimanere per 14 giorni in celle diverse neldi Rebibbia. Ma, scrive il Messaggero, l’isolamento potrebbe continuare dopo che i legalichiesto al giudice e ai vertici del Dap, la Penitenziaria, di tenere conto delle circostanze dell’arresto e dei rischi connessi, per tutelare l’incolumità dei loro assistiti “chediritto a una giusta detenzione”. Ora i due si trovano in isolamento ...

mariamarilucen : @Carmen36051956 @carmentpf @Gabriel12349955 Il problema è che colui che si è rivelato omicida avrebbe dovuto essere… - crisci_lorenzo : RT @GianPaolo61: @Rada00563645 @Nathali97381204 @crisci_lorenzo @carloemme50 Questione di gusti. Secondo me, in carcere, abbronzati e musco… - GianPaolo61 : @Rada00563645 @Nathali97381204 @crisci_lorenzo @carloemme50 Questione di gusti. Secondo me, in carcere, abbronzati… - Antoniodnaross1 : @AzzurraBarbuto @NuovoNando E successo nella mia città e la cosa incredibile che lei non si farà neanche un ora di… - IsabellaDaragon : RT @romeofiorini: @andreasso1951 Se i giudici avessero fatto il loro dovere a suo tempo, quei balordi sarebbero stati in carcere… -