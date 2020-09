Distrugge la casa e minaccia i genitori: dramma a Ischia (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, minaccia grave e detenzione abusiva di arma da taglio un 25enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari – allertati dal 112 – hanno trovato l’uomo ancora con l’arma tra le mani, un coltello a scatto di 15 centimetri. Aveva appena messo a soqquadro l’intera abitazione danneggiando vari suppellettili. Presenti – ormai sfiniti – la sorella ed il padre: vittime ormai da anni delle angherie del ragazzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia,grave e detenzione abusiva di arma da taglio un 25enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari – allertati dal 112 – hanno trovato l’uomo ancora con l’arma tra le mani, un coltello a scatto di 15 centimetri. Aveva appena messo a soqquadro l’intera abitazione danneggiando vari suppellettili. Presenti – ormai sfiniti – la sorella ed il padre: vittime ormai da anni delle angherie del ragazzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

