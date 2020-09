Bianca Guaccero, rara bellezza (dentro e fuori). Ma troppo facile se non abbottona la camicetta (Di lunedì 14 settembre 2020) Bianca Guaccero è tornata ad incantare i fedeli telespettatori di Detto Fatto. Insieme al suo nuovo inizio televisivo ha portato con sé grandi speranze e carica positiva, il tutto è emerso anche tramite l’ultima intervista che ha rilasciato al settimanale Oggi. Durante la chiacchierata con la famosa rivista di gossip, la conduttrice televisiva ha spiegato cosa si aspetta da questo ‘nuovo capitolo’, abusando anche un po’ di fantasia. Come tutti ormai sapranno, Bianca Guaccero non è solo una professionista immersa in una lunga serie di impegni lavorativi. La donna di spettacolo riesce a barcamenarsi tra il ruolo di conduttrice e quello di mamma single, il tutto riscuotendo grande successo. Una situazione che lei stessa ha definito ‘difficile ma non ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 14 settembre 2020)è tornata ad incantare i fedeli telespettatori di Detto Fatto. Insieme al suo nuovo inizio televisivo ha portato con sé grandi speranze e carica positiva, il tutto è emerso anche tramite l’ultima intervista che ha rilasciato al settimanale Oggi. Durante la chiacchierata con la famosa rivista di gossip, la conduttrice televisiva ha spiegato cosa si aspetta da questo ‘nuovo capitolo’, abusando anche un po’ di fantasia. Come tutti ormai sapranno,non è solo una professionista immersa in una lunga serie di impegni lavorativi. La donna di spettacolo riesce a barcamenarsi tra il ruolo di conduttrice e quello di mamma single, il tutto riscuotendo grande successo. Una situazione che lei stessa ha definito ‘difficile ma non ...

