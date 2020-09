Anna Tatangelo irriconoscibile, la verità sul suo cambiamento (Di lunedì 14 settembre 2020) Anna Tatangelo, ieri, è stata ospite alla prima puntata di Domenica In. Durante l’intervista, Mara Venier ha mostrato grande stupore per il cambiamento. Foto: Instagram @AnnaTatangeloofficialUna puntata scoppiettante quella di ieri di Domenica In. Tanti ospiti e vari personaggi della televisione italiana hanno presenziato al salotto di Mara Vanier. Tra tutti ha spiccato Anna Tatangelo, reduce da un grande successo musicale, e da diversi cambiamenti. Tra tutti spicca il suo stravolgimento estetico. La cantante da sempre morissima, a fine quarantena, ha deciso di tingere i suoi capelli di un biondo platino. Al tempo Anna ha fatto intendere che ciò era dovuto a un suo cambiamento interiore, seguito ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 settembre 2020), ieri, è stata ospite alla prima puntata di Domenica In. Durante l’intervista, Mara Venier ha mostrato grande stupore per il. Foto: Instagram @officialUna puntata scoppiettante quella di ieri di Domenica In. Tanti ospiti e vari personaggi della televisione italiana hanno presenziato al salotto di Mara Vanier. Tra tutti ha spiccato, reduce da un grande successo musicale, e da diversi cambiamenti. Tra tutti spicca il suo stravolgimento estetico. La cantante da sempre morissima, a fine quarantena, ha deciso di tingere i suoi capelli di un biondo platino. Al tempoha fatto intendere che ciò era dovuto a un suointeriore, seguito ...

zazoomblog : Mara Venier spiazzata in diretta quel gesto di Anna Tatangelo proprio non se l’aspettava - #Venier #spiazzata… - ilfusebs : Praticamente ho sognaro Gaga e Anna Tatangelo che si esibivano in questo medley/mashup pazzesco, tra le canzoni che… - radiocalabriafm : ANNA TATANGELO - RAGAZZA DI PERIFERIA - GonnaDonna : @ExplorerLento @Sfigatto Esclusivo: Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si amano da un anno. La moglie Carmela furiosissima. - infoitcultura : Anna Tatangelo bacia l’uomo della sua vita: la rinascita dopo l’addio a Gigi [FOTO] -