Qui nel ghetto di Caivano lo Stato ci ha volutamente isolato

(Di domenica 13 settembre 2020) Maria Paola Gaglione, diciott’anni compiuti da poco, è morta cadendo dallo scooter che il fratello Michele Antonio avrebbe speronato perché non accettava che la sorella amasse un ragazzo transessuale. Siamo al Parco Verde a, periferia nord di Napoli, lo stesso in cui, sei anni fa, fu stuprata e uccisa la piccola Fortuna Loffredo. Un agglomerato di strade e palazzine di edilizia popolare, dove l’economia la fa girare la droga, il welfare lo garantisce la camorra e il principio che regola i rapporti umani è quello del “dare una lezione”. Proprio così - “Non volevo ucciderla, volevo darle una lezione, era infetta” - secondo quanto riferito, ha detto ai carabinieri il fratello di Maria Paola. Una tragedia scaturita dall’omofobia, “un dramma terribile” lo ha definito la presidente del ...

Franco Morbidelli, il primo trionfo di un ragazzo tranquillo ma coriaceo. Un primo successo MotoGP emozionante, anche nel ricordo del papà. Duro lavoro, tranquillità, fiducia in se stessi. Concetti ch ...14.53 Penalizzato Nakagami di una posizione, dunque il giapponese conclude 9°. 8° Miller. 14.52 Grande occasione persa per Fabio Quartararo, uno ‘zero’ pesantissimo. Vinales, che aveva incantato in qu ...