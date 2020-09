Nomadland vince Super Favino convince

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 13 settembre 2020) Pedro Armocida Leone d'Oro al film con Frances McDormand. All'italiano la Coppa Volpi per "Padrenostro" Venezia. Il Leone d'Oro è donna. Dieci anni dopo Somewhere di Sofia Coppola è una giuria presieduta da una donna, Cate Blanchett, a far entrare nella storia della 77a Mostra internazionale d'arte cinematografica il nome di Chloé Zhao per il suo: è solo la quinta regista a ottenere il premio più ambito. Nata a Pechino nel 1982, ma da più di 12 anni attiva nel cinema americano, Chloé Zhao i film se li produce, li scrive, li monta e li dirige. Venezia così, ancora una volta (lo scorso anno con Joker), stringe i legami con il cinema statunitense, quest'anno un po' assente per i noti motivi della pandemia, e si inserisce nella corsa agli Oscar dal momento che l'attrice del film, un'eccezionale ...