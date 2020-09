Napoli, inseguita e speronata dal fratello perché ha una relazione lgbt cade dallo scooter e muore a 22 anni (Di domenica 13 settembre 2020) Ha ucciso la sorella gay ventenne speronando il suo scooter e ha pestato a sangue la compagna della ragazza ferita dopo essere caduta dalla moto. Il motivo? Non sopportava più quella che per... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 13 settembre 2020) Ha ucciso la sorella gay ventenne speronando il suoe ha pestato a sangue la compagna della ragazza ferita dopo essere caduta dalla moto. Il motivo? Non sopportava più quella che per...

