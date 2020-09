Formula 3, Oscar Piastri conquista il titolo: l’australiano è campione del mondo (Di domenica 13 settembre 2020) E’ l’australiano Oscar Piastri il campione del campionato di Formula 3. Decisivo ai fini della classifica finale il GP della Toscana, dove l’aussie ha chiuso settimo, ma ha approfittato del terzo posto di Pourchaire e soprattutto del ritiro di Sargeant, suoi rivali più pericolosi. Bella soddisfazione per il classe 2001 ma anche per il Team Prema. Di seguito la classifica finale: RISULTATI E ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP TOSCANA Piastri 164 Pourchaire 161 Sargeant 160 Vesti 146.5 Lawson 143 Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) E’ l’australianoildel campionato di3. Decisivo ai fini della classifica finale il GP della Toscana, dove l’aussie ha chiuso settimo, ma ha approfittato del terzo posto di Pourchaire e soprattutto del ritiro di Sargeant, suoi rivali più pericolosi. Bella soddisfazione per il classe 2001 ma anche per il Team Prema. Di seguito la classifica finale: RISULTATI E ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP TOSCANA164 Pourchaire 161 Sargeant 160 Vesti 146.5 Lawson 143

Ultime Notizie dalla rete : Formula Oscar Formula 3, GP Mugello: Lawson vince Gara 2, Piastri campione del mondo 2020 Sky Sport Formula 3, GP Toscana: Zendeli in pole al Mugello

Lirim Zendeli partirà dalla pole position in gara 1 del GP di Toscana di Formula 3, ultimo e decisivo appuntamento del Mondiale. Il tedesco della Trident partirà in prima fila al Mugello insieme a Jak ...

FIA F3 | Mugello 2020: anteprima e orari del weekend

Il Mugello non sarà solo una novità per la Formula 3 ma è anche l'ultimo round stagionale, decisivo per l'assegnazione del titolo piloti. La Formula 3 vivrà l’ultimo e decisivo appuntamento stagionale ...

