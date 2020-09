Al Teatro degli Audaci in scena la rassegna di corti teatrali “Autori nel cassetto, attori sul comò” (Di domenica 13 settembre 2020) Il concorso è giunto alla 13^ edizione e si svolgerà dal 17 al 24 settembre. Direzione artistica di Francesco Verdinelli. Una giuria di esperti nel settore dello spettacolo giudicherà le opere migliori. ROMA – Il Teatro degli Audaci ospiterà il rinomato concorso di corti teatrali “Autori nel cassetto, attori sul comò”, nato da un’idea di Michela Andreozzi, Adriano Vianello, Rosario Galli, Alberto Bassetti e Francesco Verdinelli che è anche il direttore artistico. La rassegna è giunta alla tredicesima edizione. “15 minuti e … accendi le emozioni”, questo è lo slogan di questo format che fin dal suo esordio riscuote successo di pubblico e di ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 13 settembre 2020) Il concorso è giunto alla 13^ edizione e si svolgerà dal 17 al 24 settembre. Direzione artistica di Francesco Verdinelli. Una giuria di esperti nel settore dello spettacolo giudicherà le opere migliori. ROMA – Ilospiterà il rinomato concorso di“Autori nelsul comò”, nato da un’idea di Michela Andreozzi, Adriano Vianello, Rosario Galli, Alberto Bassetti e Francesco Verdinelli che è anche il direttore artistico. Laè giunta alla tredicesima edizione. “15 minuti e … accendi le emozioni”, questo è lo slogan di questo format che fin dal suo esordio riscuote successo di pubblico e di ...

Mondovì si prepara al rientro in classe degli studenti: trasporto locale garantito, ma previsto un aumento del servizio mensa

L’amministrazione comunale ha investito circa 110 mila euro per le scuole di competenza comunale che sono stati destinati all’ingrandimento delle aule a all’acquisto di nuovi materiali come banchi e l ...

Traiano, Barbaranelli: ”Il teatro va difeso e rilanciato”

CIVITAVECCHIA – “Il teatro va difeso, con impegno assoluto, perché è così che si difende la cultura della città”. Lo ribadisce oggi l’ex sindaco e ex sovrintendente del Traiano Fabrizio Barbaranelli, ...

