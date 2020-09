Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBREORE 13:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE RIPRISTINATA SULL’INTERO QUADRANTE, MENTRE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA; TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MACCHIA SAPONARA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO; SULLA VIA APPIA CODE TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO. INCOLONNAMENTI SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA IN DIREZIONE APRILIA; TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA GRANITI E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA ...