Ucciso di botte a Bari | prima di morire negò l’aggressione | la verità in un video

(Di sabato 12 settembre 2020) La Squadra Mobile diha arrestato oggi – sabato 12 settembre – il pregiudicato 26enne Carlo Tisti, ritenuto responsabile del pestaggio che ha portato alla morte di Onofrio Coppolecchia, avvenuto lo scorso 22 agosto, deceduto dopo 3 giorni di coma nell’ospedale San Paolo a causa di un’emorragia cerebrale. Le indagini sono cominciate dall’analisi della tac a cui Coppolecchia era stato sottoposto: dalla quale era emerso un trauma cranico dovuto ad un’aggressione celata dalla vittima, che aveva precedenti penali, per probabili motivi d’omertà. L’inchiesta ha quindi consentito di appurare che nella serata del 22 Coppolecchia,di recarsi al pronto soccorso, era stato brutalmente aggredito da un giovane che, indossando mascherina, guanti ed un cappellino da baseball, lo aveva percosso con calci ...

HuffPostItalia : Willy ucciso di botte a 21 anni, a Colleferro, perché aveva difeso un amico. Arrestati 4 giovani - TeresaBellanova : L'altra sera a #Colleferro, provando a sedare una rissa, Willy è stato ucciso, massacrato di botte. Le mie condogli… - myrtamerlino : Non ci sono parole per la morte #WillyMonteiro, ma solo rabbia. La rabbia di una nazione, la rabbia di #Colleferro… - segnidalcielo : @nzingaretti @RegioneLazio Nessuna “passerella” buonista al funerale del povero Filippo Limini, ucciso a botte e sc… - Skull95836084 : RT @buonaecarama: @matteosalvinimi Aggreditoooo? Ma se la ragazza era alta 1 metro e 3 centimetri. Era una donna disperata dal razzismo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso botte

Il Mattino

Al pronto soccorso dell'ospedale 'San Paolo' di Bari, dove si recò per un malore la sera dello scorso 22 agosto, prima di entrare in coma, disse ai medici di non aver subito alcuna aggressione. Due gi ...«Ora ci aspettiamo condanne severe e certe», ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine dei funerali di Willy Monteiro Duarte, ucciso di botte a Colleferro. Il premier ha abbraccia ...