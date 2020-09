Silvia Toffanin in lacrime per Piero Chiambretti quando racconta del momento dell’addio alla madre (Di sabato 12 settembre 2020) Silvia Toffanin inizia Verissimo con grandi ospiti e Piero Chiambretti la commuove fino alle lacrime parlando dell’addio a sua madre. Chiambretti il 21 settembre debutterà con Tiki Taka, una nuova sfida, così diversa dagli altri programmi ma è stata una scelta necessaria perché continuare con il passato gli avrebbe fatto sentire troppo la mancanza di sua madre. E’ un’intervista sempre sul filo dell’emozione fortissima e il conduttore desidera più di tutto tirare fuori quel dolore vissuto pochi mesi fa ma ancora troppo forte. Silvia Toffanin non regge e non riesce a trattenere il pianto quando Piero Chiambretti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 12 settembre 2020)inizia Verissimo con grandi ospiti ela commuove fino alleparlando dell’addio a suail 21 settembre debutterà con Tiki Taka, una nuova sfida, così diversa dagli altri programmi ma è stata una scelta necessaria perché continuare con il passato gli avrebbe fatto sentire troppo la mancanza di sua. E’ un’intervista sempre sul filo dell’emozione fortissima e il conduttore desidera più di tutto tirare fuori quel dolore vissuto pochi mesi fa ma ancora troppo forte.non regge e non riesce a trattenere il pianto...

Antonio98854326 : Gli invitati a verissimo: non vanno più per parlare di sé, ma per parlare della mamma, del papa dello zio Antonio,… - Allison22545604 : RT @darveyfeels_: Silvia Toffanin che si commuove mentre Elisabetta Gregoraci parla della perdita della mamma, io non ce la posso fare ??????… - darveyfeels_ : Silvia Toffanin che si commuove mentre Elisabetta Gregoraci parla della perdita della mamma, io non ce la posso fare ?????? #Verissimo - _carlottamiller : RT @lapoelkann_: Oggi sarò ospite a Verissimo. Grazie a Silvia Toffanin ed il suo Team per la calorosa accoglienza. Ho potuto condividere a… - perpant : RT @lapoelkann_: Oggi sarò ospite a Verissimo. Grazie a Silvia Toffanin ed il suo Team per la calorosa accoglienza. Ho potuto condividere a… -