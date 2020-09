Milano: Forte esplosione in uno stabile, otto feriti di cui uno grave (Di sabato 12 settembre 2020) Una violenta esplosione si è verificata questa mattina poco dopo le 7 in un appartamento di 9 piani in piazzale Libia 20 a Milano. Un uomo di 30 anni è rimasto gravemente ustionato mentre altre sette persone sono rimaste ferite. Distrutti tre piani dell’edificio Lo scoppio ha distrutto i tre piani dell’edificio e danneggiati almeno otto piani dello stabile. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente vigili del fuoco e 118. Centinaia di persone sono corse in strada prese dal panico. L’esplosione è partita dal piano terra dove risiede il 30 enne e dove ha preso completamente fuoco, l’uomo è stato estratto con ustioni di secondo e terzo grado in tutto il corpo ma ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 12 settembre 2020) Una violentasi &e; verificata questa mattina poco dopo le 7 in un appartamento di 9 piani in piazzale Libia 20 a. Un uomo di 30 anni &e; rimastomente ustionato mentre altre sette persone sono rimaste ferite. Distrutti tre piani dell’edificio Lo scoppio ha distrutto i tre piani dell’edificio e danneggiati almenopiani dello. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente vigili del fuoco e 118. Centinaia di persone sono corse in strada prese dal panico. L’&e; partita dal piano terra dove risiede il 30 enne e dove ha preso completamente fuoco, l’uomo &e; stato estratto con ustioni di secondo e terzo grado in tutto il corpo ma ...

