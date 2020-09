Incredibile allo zoo di Saint Louis, pitone depone 7 uova: non aveva contatti con un maschio da 15 anni (Di sabato 12 settembre 2020) Un pitone di 62 anni ospitato nello zoo di Saint Louis, in Missouri, ha deposto sette uova. Secondo i responsabili dello zoo sono passati almeno 15 anni dall'ultima volta che l'esemplare di pitone ... Leggi su leggo (Di sabato 12 settembre 2020) Undi 62ospitato nello zoo di, in Missouri, ha deposto sette. Secondo i responsabili dello zoo sono passati almeno 15dall'ultima volta che l'esemplare di...

Eurosport_IT : INCREDIBILE ALLO US OPEN ?? Novak Djokovic viene squalificato dopo aver colpito con una pallata la giudice di linea… - desm_ondthegrey : Il tempo in #Arrival è incredibile. Non è lineare, non è nemmeno circolare... è come se succedesse tutto nello stes… - MilanFo60352769 : L'ultima mia ultima finale allo stadio è stata a San Siro, Coppa Italia, con la Roma dopo l'apoteosi di Manchester.… - FBoccaccini : RT @Giuly9810: L'incredibile capacità di Seb di avere idee così semplici ma allo stesso tempo eleganti per i suoi caschi. È davvero il re d… - softdybala : RT @Giuly9810: L'incredibile capacità di Seb di avere idee così semplici ma allo stesso tempo eleganti per i suoi caschi. È davvero il re d… -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile allo Il basilico fa male allo stomaco? La verità è incredibile Calcionewsweb Milan, Brahim Diaz: "Dobbiamo puntare allo scudetto. Tonali e Ibra ottimi segnali"

L’ambizione di Brahim Diaz si percepisce fin dalle prime parole della conferenza stampa di presentazione: "Come società bisogna aspirare allo scudetto, non soltanto alla qualificazione in Champions. L ...

Brahim Diaz: “Il Milan deve puntare anche allo scudetto”

TORINO – (ANSA) – Sguardo deciso, risposte concise dribblando le domande più insidiose, Brahim Diaz si presenta in conferenza stampa, racconta tutta l’emozione di poter vestire la maglia del Milan e n ...

L’ambizione di Brahim Diaz si percepisce fin dalle prime parole della conferenza stampa di presentazione: "Come società bisogna aspirare allo scudetto, non soltanto alla qualificazione in Champions. L ...TORINO – (ANSA) – Sguardo deciso, risposte concise dribblando le domande più insidiose, Brahim Diaz si presenta in conferenza stampa, racconta tutta l’emozione di poter vestire la maglia del Milan e n ...