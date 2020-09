Guida Tv domenica 13 settembre 2020 (Di sabato 12 settembre 2020) Guida Tv domenica 13 settembre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv domenica 13 settembre Rai 1ore 20:30 Soliti Ignoti – Il ritornoore 21:25 A Casa Tutti Bene In occasione delle nozze d’argento, Alba e Pietro riuniscono, sull’isola dove si sono ormai ritirati, tutta la famiglia per un pranzo nella loro villa. A causa del maltempo gli invitati sono costretti a trattenersi e a convivere sotto lo stesso tetto più del previsto. ore 23:40 Speciale Tg1 Rai 2ore 20:30 Tg2ore 21:05 Hawaii Five-0 10×06 1a Tvore 21:50 NCIS New Orleans 5×19 1a Tv ore 22:40 Bull 4×10 1a Tv ore 23:30 La domenica Sportiva Rai 3ore 20:30 Sapiens – Un solo pianetaore 21:30 Papillon (2017)L’epica storia di Henri “Papillon” Charrière, ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 12 settembre 2020)Tv13 settembre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv13 settembre Rai 1ore 20:30 Soliti Ignoti – Il ritornoore 21:25 A Casa Tutti Bene In occasione delle nozze d’argento, Alba e Pietro riuniscono, sull’isola dove si sono ormai ritirati, tutta la famiglia per un pranzo nella loro villa. A causa del maltempo gli invitati sono costretti a trattenersi e a convivere sotto lo stesso tetto più del previsto. ore 23:40 Speciale Tg1 Rai 2ore 20:30 Tg2ore 21:05 Hawaii Five-0 10×06 1a Tvore 21:50 NCIS New Orleans 5×19 1a Tv ore 22:40 Bull 4×10 1a Tv ore 23:30 LaSportiva Rai 3ore 20:30 Sapiens – Un solo pianetaore 21:30 Papillon (2017)L’epica storia di Henri “Papillon” Charrière, ...

Cammini più o meno lenti, nella luce del sole o nell'oscurità della notte, l'emozione del bouldering, l'ebbrezza dell'high-line, mountain o e-bike per salire ancora più in alto, la scoperta in comune ...

Racconigi si racconta: il matrimonio di della Principessa Mafalda di Savoia e del Principe Filippo

Con settembre torna un calendario di proposte che l'Ufficio Turistico di Racconigi in collaborazione con le guide Conitours suggerisce per animare i fine settimana. Due sono gli appuntamenti dedicati ...

