Elisabetta Gregoraci | «Per Flavio Briatore ho annullato me stessa»

(Di sabato 12 settembre 2020) «Flavio ci ha fatto prendere un grande spavento, ma adesso sta bene. Ha contratto il virus ma, per fortuna, non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori». A parlare è Elisabetta Gregoraci, ospite della prima puntata della nuova edizione di Verissimo su Canale 5, pronta a parlare non solo di sé stessa, ma anche del matrimonio che l’ha legata a Briatore per nove anni: «Ho sofferto tanto. Nella nostra relazione gli errori più grandi sono stati commessi da lui, quando l’ha capito era ormai troppo tardi. Sono stata una grande compagna di vita annullando anche me stessa» spiega Gregoraci a Silvia Toffanin non riuscendo a trattenere la commozione.