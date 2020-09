Coronavirus: spunta l’ipotesi di ridurre la quarantena da 14 a 10 giorni (Di sabato 12 settembre 2020) L’ipotesi di ridurre la quarantena da 14 giorni a 10 è stata anticipata dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L’occasione è stata una riunione del vertice Med-7 ad Ajaccio. La parola ora passa al Comitato tecnico-scientifico, che si riunirà martedì. L’ipotesi di ridurre la quarantena da 14 a 10 giorni “L’Organizzazione mondiale della sanità” ha spiegato il Premier Conte “ha ribadito che la soluzione più cautelativa è di 14 giorni, ma ci sono alcuni Paesi, alcuni esperti che valutano comunque la possibilità di una riduzione”. Il Presidente ha poi continuato ipotizzando di ridurre l’isolamento domiciliare di qualche giorno, ... Leggi su notizieora (Di sabato 12 settembre 2020) L’ipotesi dilada 14a 10 è stata anticipata dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L’occasione è stata una riunione del vertice Med-7 ad Ajaccio. La parola ora passa al Comitato tecnico-scientifico, che si riunirà martedì. L’ipotesi dilada 14 a 10“L’Organizzazione mondiale della sanità” ha spiegato il Premier Conte “ha ribadito che la soluzione più cautelativa è di 14, ma ci sono alcuni Paesi, alcuni esperti che valutano comunque la possibilità di una riduzione”. Il Presidente ha poi continuato ipotizzando dil’isolamento domiciliare di qualche giorno, ...

Era già successo con i bengalesi. E ora succede alla comunità peruviana a Roma. Le proporzioni sono simili ma non sono casi di rientro visto che il Perù è ancora chiuso ed è nella lista dei Paesi, rib ...

La scuola in trincea

L’articolo dello scrittore Paolo Giordano, pubblicato sulla prima pagina del “Corriere della Sera” di venerdì 11 settembre, ci offre lo spunto per fare qualche considerazione sul difficile momento sta ...

