Coronavirus: Russia, 5.488 casi e 119 morti in 24 ore (Di sabato 12 settembre 2020) ANSA, - MOSCA, 12 SET - Nelle ultime 24 ore in Russia si sono registrati 5.488 nuovi casi di Covid-19 e 119 decessi provocati dal morbo. Il totale dei contagi accertati sale così a 1.057.362, il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020) ANSA, - MOSCA, 12 SET - Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 5.488 nuovidi Covid-19 e 119 decessi provocati dal morbo. Il totale dei contagi accertati sale così a 1.057.362, il ...

Mosca, 12 set 09:44 - (Agenzia Nova) - I primi lotti del vaccino russo Sputnik V sono stati consegnati alle regioni della Russia. Lo ha annunciato il ministero della Sanità di Mosca. "I primi lotti di ...

Il ministero della Salute russo ha annunciato oggi di aver inviato il primo lotto di vaccini anti-Covid-19 – o ‘Sputnik V’ nelle diverse regioni del paese. Si otterrà l’mmunità per due anni. Si tratte ...

