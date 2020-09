Bonus Pc e internet: solo per computer nuovi o in comodato (Di sabato 12 settembre 2020) Fra poco dovrebbe essere possibile richiedere il voucher per il Bonus pc e internet. Visto che lo stesso è volto alla digitalizzazione dell’Italia e al superamento delle differenze che, attualmente, sussistono tra famiglie disagiate e non a livello di digitalizzazione, in molti ci hanno chiesto se il Bonus possa essere utilizzato anche per acquistare computer usati. Bonus PC e internet Ricordiamo che il voucher avrà importo differente in base all’Isee del nucleo familiare richiedente. Spetterà un Bonus di 500 (di cui 300 a titolo di contributo per pc o tablet, e 200 per contributo per connessione veloce) a nuclei familiari con Isee fino a 20mila euro; spetterà un Bonus di 200 euro, ... Leggi su pensioniefisco (Di sabato 12 settembre 2020) Fra poco dovrebbe essere possibile richiedere il voucher per ilpc e. Visto che lo stesso è volto alla digitalizzazione dell’Italia e al superamento delle differenze che, attualmente, sussistono tra famiglie disagiate e non a livello di digitalizzazione, in molti ci hanno chiesto se ilpossa essere utilizzato anche per acquistareusati.PC eRicordiamo che il voucher avrà importo differente in base all’Isee del nucleo familiare richiedente. Spetterà undi 500 (di cui 300 a titolo di contributo per pc o tablet, e 200 per contributo per connessione veloce) a nuclei familiari con Isee fino a 20mila euro; spetterà undi 200 euro, ...

