Avvocato Napoli: «De Laurentiis sta bene. Non c'è da preoccuparsi»

Mattia Grassani, Avvocato del Napoli, ha commentato lo stato di salute del presidente Aurelio De Laurentiis: le sue parole

Mattia Grassani, Avvocato del Napoli, ha parlato delle condizioni di salute del presidente Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al Coronavirus.

DE LAURENTIIS – «Ero a Milano con lui in riunione di Lega e lui lamentava un fastidio dato dall'assunzione di ostriche, poi è arrivato l'esito. Sembra che le cose si stanno stabilizzando, non c'è da preoccuparsi».

TEMPERATURA – «C'era un addetto che puntava la pistola, quando gli è stata rilevata non ero presente. La permanenza è stata di 4-5 ore, magari c'è stato un peggioramento ...

