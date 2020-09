Verso il Campionato: Inter, il rinvio ti “restituisce” un difensore per Benevento (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il conto alla rovescia è partito ma per il Benevento sarà più lungo del previsto. Sabato 19 settembre partirà il Campionato di serie A con l’anticipo tra Fiorentina e Torino, il secondo nella storia con la Strega presente ai nastri di partenza. Una avvio, però, rinviato per i giallorossi che avrebbero dovuto ospitare l’Inter nella prima giornata. I nerazzurri, finalisti dell’ultima Europa League, hanno chiesto e ottenuto di rimandare il turno inaugurale, spostato dalla Lega al 30 settembre, a cavallo tra la seconda e la terza giornata. Un destino condiviso con Atalanta e Spezia che avrebbero dovuto affrontare al debutto Lazio e Udinese. Uno slittamento che permetterà ad Antonio Conte di riavere a disposizione un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Il conto alla rovescia è partito ma per ilsarà più lungo del previsto. Sabato 19 settembre partirà ildi serie A con l’anticipo tra Fiorentina e Torino, il secondo nella storia con la Strega presente ai nastri di partenza. Una avvio, però, rinviato per i giallorossi che avrebbero dovuto ospitare l’nella prima giornata. I nerazzurri, finalisti dell’ultima Europa League, hanno chiesto e ottenuto di rimandare il turno inaugurale, spostato dalla Lega al 30 settembre, a cavallo tra la seconda e la terza giornata. Un destino condiviso con Atalanta e Spezia che avrebbero dovuto affrontare al debutto Lazio e Udinese. Uno slittamento che permetterà ad Antonio Conte di riavere a disposizione un ...

Diretta Napoli Pescara streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca allo stadio San Paolo, squadre in campo venerdì 11 settembre. Come prot ...

Lasciato alle spalle il week-end d’esordio, il campionato di Serie A Beretta maschile torna in campo per la sua 2^ giornata stagionale. In programma un totale di 6 incontri, tutti fissati per domani ( ...

