Tramontano Santa Lucia | “Nuove strategie riabilitative per i pazienti con Sclerosi Multipla”

Leggi su dire

(Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – La combinazione di stimolazioni magnetiche cerebellari e la neuroriabilitazione vestibolare come armi per accelerare il recupero del cammino e dell’equilibrio in soggetti affetti da Sclerosi Multipla. È quanto è emerso dal recente studio pubblicato sulla rivista ‘The Cerebellum‘ che riporta i risultati del trial clinico condotto presso l’ospedale della Fondazione Santa Lucia IRCCS. A parlare con l’agenzia di stampa Dire della ricerca e delle sue applicazioni è Marco Tramontano, Fisioterapista e ricercatore presso la Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma nonchè direttore del Corso di Laurea in Fisioterapia presso l’Università Tor Vergata di Roma.