(Di venerdì 11 settembre 2020) La polemica sulla decisione della Ministradi far misurare ai bambini lae non a scuola continua e trova personalità a sostegno e a sfavore. Il virologo dell'Università degli ...

VinceMaielli : RT @globalistIT: Pregliasco d'accordo con Azzolina: 'La febbre agli studenti va misurata a casa' - globalistIT : Pregliasco d'accordo con Azzolina: 'La febbre agli studenti va misurata a casa' - mario_perifano : @Adnkronos Figuriamoci se il brillante Pregliasco non era d'accordo - SebastianTano90 : RT @Ingestibile79: È da un po' che seguo sto Pregliasco. Su ogni cacata, lui è d'accordo. - Ingestibile79 : È da un po' che seguo sto Pregliasco. Su ogni cacata, lui è d'accordo. -

Il Sole 24 ORE

Sulla proposta della Ministra Azzolina di far isurare la febbre agli studenti a casa dai genitori, mentre Fabrizio Pregliasco si è detto d'accordo, Massimo Galli ha espresso parere contrario: "La ...