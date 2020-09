Omicidio Willy, mamma Bianchi: “Una madre le sente certe cose, sono innocenti” (Di venerdì 11 settembre 2020) Parla la mamma dei fratelli Bianchi, accusati con altri due, di aver ucciso Willy Duarte, si dispiace e manda un abbraccio a quella della vittima Fonte foto: (Web)I fratelli, Marco e Gabriele Bianchi, figurano tra i presunti uccisori del ventunenne, Willy Monteiro Duarte, morto dopo un feroce pestaggio per aver tentato di sedare una rissa. Con loro, per ora sono indagati anche due amici, Mario Pincarelli, 22 anni, Francesco Belleggia, 21 anni. Per la prima volta, ha parlato la mamma dei due fratelli, Antonella Di Tullio, che si dispiace per l’accaduto, vorrebbe chiedere scusa ed abbracciare la madre di Willy, ma dice anche: “I miei figli devono pagare solo se hanno fatto qualcosa”. Colleferro, la ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 settembre 2020) Parla ladei fratelli, accusati con altri due, di aver uccisoDuarte, si dispiace e manda un abbraccio a quella della vittima Fonte foto: (Web)I fratelli, Marco e Gabriele, figurano tra i presunti uccisori del ventunenne,Monteiro Duarte, morto dopo un feroce pestaggio per aver tentato di sedare una rissa. Con loro, per oraindagati anche due amici, Mario Pincarelli, 22 anni, Francesco Belleggia, 21 anni. Per la prima volta, ha parlato ladei due fratelli, Antonella Di Tullio, che si dispiace per l’accaduto, vorrebbe chiedere scusa ed abbracciare ladi, ma dice anche: “I miei figli devono pagare solo se hanno fatto qualcosa”. Colleferro, la ...

