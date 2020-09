Napoli, città blindata per Salvini: sfilano gli antagonisti (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aria tesa e città blindata a Napoli per l’arrivo del leader della Lega, Matteo Salvini, a piazza Matteotti. A due passi dal luogo dell’incontro elettorale sfilano, invece, gli antagonisti. La mobilitazione, contro il capo del Carroccio, è partita intorno alle 16 e 30 da Largo Berlinguer. I manifestanti hanno sfilato portando con se, oltre agli slogan anti-Lega, l’immagine di Willy Monteiro Duarte il 21enne ucciso brutalmente mentre tentava di difendere un amico. “Leghista terrone scuorno del Meridione” questo il contenuto dello striscione, con al centro il volto di Willy, portato dai manifestanti a capo del presidio. “In corteo – spiegano gli attivisti del centro sociale Ex OPG ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Aria tesa e cittàper l’arrivo del leader della Lega, Matteo, a piazza Matteotti. A due passi dal luogo dell’incontro elettorale, invece, gli. La mobilitazione, contro il capo del Carroccio, è partita intorno alle 16 e 30 da Largo Berlinguer. I manifestanti hanno sfilato portando con se, oltre agli slogan anti-Lega, l’immagine di Willy Monteiro Duarte il 21enne ucciso brutalmente mentre tentava di difendere un amico. “Leghista terrone scuorno del Meridione” questo il contenuto dello striscione, con al centro il volto di Willy, portato dai manifestanti a capo del presidio. “In corteo – spiegano gli attivisti del centro sociale Ex OPG ...

