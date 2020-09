Mercati europei cautamente positivi Milano in stand by

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 11 settembre 2020) (Teleborsa) – Le borse europee proseguono caute, mentre Piazza Affari scambia sui valori della vigilia. Giornata impostata alla massima cautela in attesa della partenza di Wall Street e del dato sull’inflazione. Intanto, ihanno digerito con difficoltà l’immobilismo della BCE sui cambi, accogliendo con moderato ottimismo le previsioni più favorevoli per l’economia. L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +145 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,99%. Tra idel Vecchio Continente ferma Francoforte, che mostra un +0,06%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,47%, poco mossa Parigi, che riporta un moderato +0,2%. Piazza Affari continua ...