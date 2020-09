Juventus, conti in rosso da 71,4 milioni (Di venerdì 11 settembre 2020) E’ allarme in casa Juventus, il cda dei bianconeri che si è riunito oggi ha analizzato conti in rosso da 71,4 milioni con 48 milioni di ricavi persi. Il motivo principale di questi dati sconfortanti va ricercato nella pandemia di coronavirus. Il 15 ottobre è fissata l’assemblea degli azionisti, e i soci saranno rappresentati da una figura designata in videoconferenza. L’indebitamento complessivo della Juventus ammonta attualmente a 385,2, con un miglioramento di 78,3 rispetto all’anno precedente dovuto all’aumento di capitale da trecento milioni. Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) E’ allarme in casa, il cda dei bianconeri che si è riunito oggi ha analizzatoinda 71,4con 48di ricavi persi. Il motivo principale di questi dati sconfortanti va ricercato nella pandemia di coronavirus. Il 15 ottobre è fissata l’assemblea degli azionisti, e i soci saranno rappresentati da una figura designata in videoconferenza. L’indebitamento complessivo dellaammonta attualmente a 385,2, con un miglioramento di 78,3 rispetto all’anno precedente dovuto all’aumento di capitale da trecento

