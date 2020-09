Jimi Hendrix Experience Live in Maui, l’album e il documentario in uscita a novembre (Di venerdì 11 settembre 2020) Il documentario Music, Money, Madness…Jimi Hendrix In Maui e l’album Live In Maui escono il prossimo 20 novembre. Le riprese delle leggendarie esibizioni di Jimi Hendrix in Maui del 1970 verranno rese disponibili per la visione nel documentario, oltre a filmati/audio inediti disponibili in Blu-ray con 2CD o 3LP. Il docu-film racconta e ripercorre la storica visita della band Jimi Hendrix Experience; una parte della del documentario è stata dedicata alle registrazioni dello sfortunato Rainbow Bridge prodotto dal manager Michael Jeffery. Nel Blu-ray è contenuto il ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Jimi Hendrix JIMI HENDRIX "Live In Maui" documentario e cd live Newsic Watch Jimi Hendrix play “Voodoo Child (Slight Return)” on a Hawaiian volcano

Now the Haleakala volcano concerts have been fully restored by Eddie Kramer for a live album, Live In Maui, and accompanying feature-length documentary Music, Money, Madness… Jimi Hendrix In Maui.

New Hendrix Doc, ‘Music, Money, Madness…Jimi Hendrix In Maui’ Set For November Release

The documentary tells the story of the Jimi Hendrix Experience and the chaos surrounding their journey play the Hawaiian island of Maui in 1970. A new Jimi Hendrix documentary, titled Music, Money, ...

