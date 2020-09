“Io molestata dal mio patrigno | mamma e nonna complici” Choc in una delle famiglie italiane più in vista

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 11 settembre 2020) Alexandra Zarini, parole che non concedono alcun commento. Lasciano del tutto spiazzati le pesanti accuse da parte di Alexandra Zarini, pronipote del fondatore di uno dei marchi di moda più famosi al mondo. La vicenda sconvolge tutti e si diffonde in rete. Lo ha raccontato senza più trattenere dettagli, la giovane, nipote di Aldo Gucci. Vediamo cosa è successo. Nella vicenda è stato tirato in allo il nome del, Joseph Ruffalo, accusato di averla abusata sessualmente per anni e ha puntato il dito anche contro la madre, Patricia Gucci, e la, Bruna Palombo, che sarebbero rimaste in silenzio pur sapendo. L’intera famiglia è così messa al centro del mirino per una storia senza precedenti.. Anno dopo anno, una verità rimasta sepolta, insabbiata, taciuta per troppo tempo. ...