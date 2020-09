Immortals: Fenyx Rising influenzato non solo da Zelda: Breath of the Wild ma anche da giochi dei primi anni 2000 (Di venerdì 11 settembre 2020) Il fu "Gods and Monsters", ora rinominato ufficialmente in Immortals: Fenyx Rising è stato mostrato nella serata di ieri durante l'evento targato Ubisoft. Si tratta di un un titolo action-adventure sviluppato in un mondo aperto interamente dedicato alla mitologia greca.Ad un primo sguardo in molti si sono chiesti se lo sviluppo del gioco è stato influenzato dall'ambientazione di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ebbene, a parlare ora è il direttore del gioco Julien Galloudec che ha svelato qualcosa di più. Galloudec si è detto lusingato del fatto che il gioco è stato paragonato ad un titolo leggendario, ma le influenze derivano anche da altri giochi action-adventure pubblicati agli inizi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 settembre 2020) Il fu "Gods and Monsters", ora rinominato ufficialmente inè stato mostrato nella serata di ieri durante l'evento targato Ubisoft. Si tratta di un un titolo action-adventure sviluppato in un mondo aperto interamente dedicato alla mitologia greca.Ad un primo sguardo in molti si sono chiesti se lo sviluppo del gioco è statodall'ambientazione di The Legend ofof the. Ebbene, a parlare ora è il direttore del gioco Julien Galloudec che ha svelato qualcosa di più. Galloudec si è detto lusingato del fatto che il gioco è stato paragonato ad un titolo leggendario, ma le influenze derivanoda altriaction-adventure pubblicati agli inizi ...

Nextplayer_it : Immortals Fenyx Rising: ecco un video che ne evidenzia tutte le somiglianze con BOTW - galacticguy30 : - dlcompare_it : Immortals: Fenyx Rising (ex Gods and Monsters) è un'avventura open world che ricorda The Legend of Zelda: Breath of… - Lorexae : Immortals Fenyx Rising è il nuovo Action RPG Ubisoft: la fonte di ispirazione è palese (video) - NPlayerItalia : Immortals Fenyx Rising, presentato al “Ubisoft Forward” sarà pubblicato a dicembre -