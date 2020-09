I banchi ancora non si vedono: ecco come si è difeso Arcuri. E i dubbi aumentano (Di venerdì 11 settembre 2020) Era tutto partito da un articolo di Patrizia Roder Reitter su La Verità, in cui si mettevano in luce alcuni aspetti poco chiari dell’appalto che il super commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, sembrava aver affidato in in primo momento a una piccola azienda di Ostia che non si occupava nemmeno della produzione di banchi. Ed è lo stesso Arcuri, durante la puntata di Cartabianca su rai3, a ribadire che il giornale ha poi “pubblicato la nostra rettifica perché l’esistenza di contratti sospetti, quali quelli a cui il giornale fa riferimento, è destituita da ogni fondamento”. Ma La Verità rilancia e sottolinea che “Invitalia non ha nemmeno mostrato un documento che provi che quel contratto è stato rescisso”. Inoltre, Arcuri non ha ... Leggi su ilparagone

Da febbraio 2020, le lezioni scolastiche in aula sono diventate discontinue e poi del tutto sospese per favorire la didattica online, a causa della pandemia di Covid-19. Il 14 settembre, la scuola pro ...

Non sappiamo se, alla prossima riapertura delle scuole, ci saranno tutte le aule e i banchi. Peggio ancora, non sappiamo se ci saranno tutti gli insegnanti e gli alunni. Per questi ultimi è assai alla ...

