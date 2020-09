ENI | nominati CdA e vertici di Agi Calvosa Presidente e Macchia AD

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 11 settembre 2020) (Teleborsa) – L’Assemblea di Agi ha deliberato che il Consiglio di Amministrazione sia composto da sei membri, che rimarranno in carica per 3 esercizi, e ha nominato amministratori Lucia, Giuseppe, Cristiana Argentino, Marco Bardazzi, Claudio Granata e Anna Elisa Messa. L’Assemblea ha nominatodel CdA Luciadi Eni). Il Consiglio di Amministrazione, che si è riunito in data odierna, ha nominato Amministratore Delegato Giuseppe