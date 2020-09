De Laurentiis positivo al Covid: colleghi irritati, isolato anche Dal Pino (Di venerdì 11 settembre 2020) De Laurentiis positivo al Covid: gli altri presidenti non hanno “gradito” la scelta. In isolamento anche il presidente Dal Pino La scelta di De Laurentiis di presentarsi in Lega non è stata per nulla condivisa dai colleghi, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Reazioni simili tra i presidenti di A, è stato corso un rischio inutile per tutti partecipare alla riunione tenutasi nei giorni scorsi. REAZIONI – Il pensiero comune, si legge, è praticamente lo stesso: «se non stava bene non doveva esserci», le parole dei vari numeri uno. Nel frattempo anche Dal Pino è stato isolato, visto che il presidente di Lega ... Leggi su calcionews24

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - Mhelmerit : RT @LiveSpinoza: De Laurentiis positivo al Coronavirus. È pronto a riabbracciare Sarri. [@rostokkio] - MondoNapoli : PRIMA PAGINA - Il Mattino: 'De Laurentiis positivo: la grande paura dei presidenti di Serie A' -… -