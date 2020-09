Coronavirus, Vergallo: “È importante non abbassare la guardia” (Di venerdì 11 settembre 2020) Il medico Alessandro Vergallo ha rilasciato un’intervista sul Coronavirus in cui invita gli italiani alla massima prudenza. Non è ancora il momento di abbassare la guardia. Prudenza. Questa la parola chiave se vogliamo davvero fare in modo che il Coronavirus esca lentamente dalle nostre vite. Questo il pensiero di Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazione Anestesisti … L'articolo Coronavirus, Vergallo: “È importante non abbassare la guardia” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Il medico Alessandroha rilasciato un’intervista sulin cui invita gli italiani alla massima prudenza. Non è ancora il momento dila guardia. Prudenza. Questa la parola chiave se vogliamo davvero fare in modo che ilesca lentamente dalle nostre vite. Questo il pensiero di Alessandro, presidente nazionale dell’Associazione Anestesisti … L'articolo: “Ènonla guardia” proviene da www.inews24.it.

insalutenews : Coronavirus, non abbassare la guardia. Vergallo: “Nessuna prova che il virus sia meno aggressivo” -… - Agenpress : Coronavirus, Vergallo (pres. naz. AAROI-EMAC): “Non c’è alcuna prova che il virus sia diventato più buono, non abba… - CronacaDiretta : Ad Alessandro Vergallo, presidente nazionale Aaroi-Emac, non convince quanto detto sul fatto che il virus sia meno… - MianiAttilio : 26.902.024 i casi accertati di coronavirus nel mondo,879.914 i decessi. Oms:'Vaccinare alcune persone in tutti i Pa… - lightmoon972 : RT @fanpage: Vergallo (Associazione anestesisti rianimatori ): “Casi di Covid non sono meno gravi di marzo” -