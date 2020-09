Benevento | la LIPU soccorre uno splendido rigogolo

(Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Unmaschio, uccello della grandezza di un merlo dallo sgargiante colore giallo del petto con ali e coda nere, è stato rinvenuto ferito da un abitante di contrada Saglieta nel comune di Paduli, il quale ha chiamato in aiuto la Sezione beneventana della. Prontamente laè accorsa grazie ad una sua volontaria, Chiara M. Vesce, per prelevare l’animale, che aveva delle evidenti ferite al petto, e trasferirlo al Presidio di Assistenza Veterinaria (PAV) dell’ASL a S. Giorgio del Sannio, struttura diretta dal dott. Antonio Facchiano. Qui la competente equipe di veterinari ha prestato le prime cure all’uccello per poi farlo arrivare a Napoli al Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) istituito dall’ASL Napoli 1 Centro. Il ...

