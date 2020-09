Altaroma, la doppia anima della Capitale: digital e live per il Made in Italy (Di venerdì 11 settembre 2020) Seconda new entry dell'edizione in cui Leggo si riconferma media partner, l'aggiunta della sezione uomo e genderless. Tre giorni intensi, dal 15 al 17 settembre, tra presentazioni, show, nonché l'... Leggi su leggo

angiuoniluigi : RT @leggoit: #Altaroma, la doppia anima della Capitale: digital e live per il Made in Italy #RomaFashionWeek - leggoit : #Altaroma, la doppia anima della Capitale: digital e live per il Made in Italy #RomaFashionWeek - leggoit : La doppia anima di Altaroma, così la Fashion Week vince la sfida del Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Altaroma doppia Altaroma, la doppia anima della Capitale: digital e live per il Made in Italy Leggo.it La doppia anima della Capitale: digital e live per il Made in Italy

Altaroma si fa in due per vincere la sfida del Covid. Per la September issue della Roma Fashion Week, alle sfilate e agli appuntamenti dal vivo nella nuova location di Palazzo Brancaccio si affiancano ...

La doppia anima di Altaroma, così la Fashion Week vince la sfida del Covid

Altaroma vince la sfida del Covid e si prepara alla Roma Fashion Week in una duplice veste. Sfilate e appuntamenti dal vivo nella nuova location di Palazzo Brancaccio, l'ultima dimora patrizia costrui ...

Altaroma si fa in due per vincere la sfida del Covid. Per la September issue della Roma Fashion Week, alle sfilate e agli appuntamenti dal vivo nella nuova location di Palazzo Brancaccio si affiancano ...Altaroma vince la sfida del Covid e si prepara alla Roma Fashion Week in una duplice veste. Sfilate e appuntamenti dal vivo nella nuova location di Palazzo Brancaccio, l'ultima dimora patrizia costrui ...