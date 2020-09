Vaccino, AstraZeneca ancora in corsa: 'Possiamo farcela entro fine anno o il 2021' (Di giovedì 10 settembre 2020) Il sperimentale anti-coronavirus elaborato dall'Università di Oxford potrebbe ancora essere disponibile sul mercato 'a fine anno o all'inizio del 2021' malgrado la battuta d'arresto della terza fase ... Leggi su leggo

L'Oms mette in guardia la popolazione mondiale: il vaccino anti coronavirus per tutti non arriverà prima del 2022. Tramite uno dei suoi ricercatori leader, l’Oms ha annunciato che per fare in modo che ...Battuta d'arresto per uno dei piu' promettenti candidati vaccini anti Covid allo studio, il ribattezzato 'vaccino Oxford'. A seguito di una reazione sospetta in uno solo dei volontari - su un totale d ...