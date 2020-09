Uomini e Donne news: è nato il figlio di Paola Frizziero (Di giovedì 10 settembre 2020) Fiocco azzurro a Uomini e Donne. Paola Frizziero, una delle troniste più amate del programma di Maria De Filippi, è diventata mamma per la prima volta. A dare l’annuncio la pagina Instagram news U&D e la fan page Facebook della ragazza. La notizia è stata poi confermata sui social network da Aurora, la sorella di … L'articolo Uomini e Donne news: è nato il figlio di Paola Frizziero proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - MSF_ITALIA : BREAKING: Bruciato il campo di #Moria dopo gli incendi appiccati la scorsa notte. 12.000 uomini, donne e bambini so… - matteosalvinimi : Nelle ultime settimane abbiamo assistito a violenze contro donne e uomini in divisa, a sbarchi fuori controllo, a c… - iamhalfabitch : RT @airplaneoversea: Ultima cosa: vorrei dire a Barbie Xanax che io sono andata in giro di notte e che due uomini mi hanno inseguito mentre… - ILPRESIDENTE21 : @RadioSavana Uomini che vivono per pregare qualcosa che non si sa se c'e' Chi lo avrebbe detto che nel 2020 eravamo… -