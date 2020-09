Ufficiale: Como, arriva l’olandese Azzedine Dkikak (Di giovedì 10 settembre 2020) arriva un altro colpo dall’estero per il Como che, dopo l’acquisto dell’inglesino classe 2000 Amrit Bansal-McNulty, ha ufficializzato, attraverso il proprio sito, l’acquisto dell’esterno olandese Azzedine Dkikak. In uscita invece si registra la partenza del terzino Ciro Loreto che dovrebbe accasarsi alla Turris. Foto: Logo Como. L'articolo Ufficiale: Como, arriva l’olandese Azzedine Dkikak proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Intanto segnali arrivano dalla Lega Pro. Si esclude ogni ritardo di partenza dei campionati, i calendari saranno compilati forse solo la settimana prossima Movimenti di mercato. In entrata e in uscita ...