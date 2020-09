Tg Politico parlamentare, edizione del 10 settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) I titoli e il tg politico parlamentare della Dire.BAGARRE SULLA LEGGE ELETTORALE Leggi su dire

Taglio parlamentari, il referendum spiegato facile

La guida alla consultazione del 20 e 21 settembre 2020: per cosa si vota, la storia della legge, le posizioni dei partiti in 10 domande e risposte PADOVA. Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 gli el ...

Referendum, Zingaretti è sempre più solo. Il "favore" al M5S per stare al governo

Nicola Zingaretti è sempre più solo. Il popolo della sinistra non ha digerito quel ‘sì’ al referendum deciso in una direzione nazionale del Pd che si è tenuta soltanto 12 giorni prima del voto. Solo p ...

